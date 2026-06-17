Und wieder zurück auf Los! Waren die Kapitalmärkte Anfang Juni auf eine Korrektur eingestellt, so gab es dann zwei bedeutende Events. Zum einen konnte Elon Musk seine Supervision SpaceX mit 1,7 Billionen USD an Bewertung an die Börse führen, zum anderen verkündete US-Präsident Donald Trump eine Lösung für den Iran-Konflikt. Ein Nährboden, aus dem Träume gestrickt sind: Aktien, Gold und Silber nach oben, Zinsen und Öl nach unten. Weniger Inflation bedeutet, die Möglichkeit auf Zinssenkungen in einem eh schon bubbleartigen Tech-Umfeld. Erinnerungen an das Jahr 2000 werden wach. Heute sind es die Gewinne der Chiphersteller, die den Markt bewegen. Ob Künstliche Intelligenz schon in Kürze Profite abwirft, darf guten Gewissens angezweifelt werden. US-Investmentbanker erwarten aus den nächsten Billionen-IPOs einen Provisionsrausch in zweistelliger Milliardenhöhe. Voraussetzung: The Party goes on! Wer genau nachrechnet, merkt dass bei aller Euphorie ein günstiger Strompreis das Elixier der Tech-Industrie geworden ist. Hier hat die Kernenergie wieder ihre Stunde. Für Anleger ist es wichtig, welche Werte man jetzt ins Gepäck nimmt!

Enthaltene Werte: CA0240301089,DE000ENER6Y0,US02156V1098,US67079K1007

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