Brasiliens Seltene-Erden-Boom gewinnt an Dynamik, während globale Lieferketten nach Alternativen zu China suchen

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Da sich Brasilien zunehmend als eine der weltweit wichtigsten neuen Quellen für magnetische Seltene Erden etabliert, rücken Unternehmen mit fortschrittlichen Ionenadsorptions-Tonprojekten verstärkt in den Fokus der Investoren. Zu ihnen zählt auch Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003), das sich in einem sich schnell entwickelnden Markt für strategische Rohstoffe positioniert.

Die nächste Seltene-Erden-Grenze

In Brasilien zeichnet sich ein neuer Rohstoffboom ab.

Anders als frühere Rohstoffzyklen, die von Eisenerz, Gold oder Agrarprodukten geprägt waren, wird die aktuelle Investitionswelle von Seltenen Erden angetrieben - jenen kritischen Mineralien, die für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen, Infrastruktur für künstliche Intelligenz, moderne Robotik und Verteidigungstechnologien unverzichtbar sind.

Diese Entwicklung spiegelt einen grundlegenden Wandel in den globalen Lieferketten wider. Regierungen und Industrieunternehmen suchen zunehmend nach Alternativen zu China, das sowohl bei der Raffination von Seltenen Erden als auch bei der Magnetproduktion weiterhin eine dominante Stellung einnimmt. Angesichts wachsender Sorgen um die Versorgungssicherheit entwickelt sich Brasilien rasch zu einer der wenigen Regionen, die das Potenzial haben, ein bedeutender Akteur im globalen Markt für Seltene Erden zu werden.

Diese Perspektive zieht erhebliche Investitionen an und rückt den brasilianischen Sektor für Seltene Erden zunehmend in den Mittelpunkt des internationalen Interesses.

Ein strategischer Rohstoff für die Energiewende

Die Nachfrageaussichten bleiben überzeugend.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) hat sich die Nachfrage nach magnetischen Seltenen Erden - darunter Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium - seit 2015 verdoppelt. Bis 2030 wird unter den derzeitigen politischen Rahmenbedingungen ein weiterer Anstieg um rund ein Drittel erwartet. Elektrifizierung, Ausbau erneuerbarer Energien, Automatisierung und der Aufbau von KI-Infrastruktur treiben den Bedarf kontinuierlich an.

Diese Rohstoffe nehmen in der modernen Industrie eine besondere Stellung ein. Obwohl ihre Produktionsmengen im Vergleich zu Rohstoffen wie Kupfer oder Eisenerz relativ gering sind, sind sie essenzielle Bestandteile von Technologien, die von Regierungen zunehmend als strategisch wichtig eingestuft werden.

Die Kombination aus steigender Nachfrage und konzentriertem Angebot hat Seltene Erden von einem Nischensektor des Bergbaus zu einer geopolitischen Priorität gemacht.

Brasiliens geologischer Vorteil

Brasilien verfügt über eine der stärksten geologischen Grundlagen für zukünftiges Wachstum.

Das Land besitzt geschätzte 21 Millionen Tonnen Seltene-Erden-Reserven und liegt damit weltweit an zweiter Stelle hinter China mit rund 44 Millionen Tonnen. Noch wichtiger ist jedoch, dass Brasilien über umfangreiche Ionenadsorptions-Tonlagerstätten verfügt - denselben Lagerstättentyp, der historisch einen Großteil der weltweit wertvollsten schweren Seltenen Erden geliefert hat.

Diese Vorkommen sind besonders begehrt, da sie Dysprosium und Terbium enthalten können - Metalle, die für Hochleistungs-Permanentmagnete in Elektrofahrzeugen und Windkraftanlagen unverzichtbar sind.

Das wachsende Vertrauen der Branche in Brasilien zeigt sich deutlich in der Explorationsaktivität. Die Zahl der Anträge für Seltene-Erden-Projekte ist stark gestiegen. Tausende Projekte befinden sich mittlerweile in unterschiedlichen Genehmigungs- und Entwicklungsstadien, da Unternehmen Positionen in einer Region sichern wollen, die viele als die nächste bedeutende Seltene-Erden-Provinz der Welt betrachten.

Kapitalströme bestätigen die Chancen

Auch Investoren setzen zunehmend auf diese Entwicklung.

Ein deutliches Signal wurde Anfang dieses Jahres gesetzt, als USA Rare Earth (ISIN: US91733P1075) die Übernahme von Serra Verde, Brasiliens bislang einziger produzierender Seltene-Erden-Mine, für rund 2,8 Milliarden US-Dollar vereinbarte. Die Transaktion unterstrich die strategische Bedeutung brasilianischer Seltene-Erden-Vermögenswerte und verdeutlichte den Wunsch westlicher Staaten, unabhängige Lieferketten aufzubauen.

Gleichzeitig treiben Entwickler wie Meteoric Resources groß angelegte Ionenadsorptions-Tonprojekte im Bundesstaat Minas Gerais voran und stärken damit Brasiliens Rolle als wichtiger Wachstumsstandort für die zukünftige Produktion.

Obwohl China weiterhin mehr als 90% der weltweiten Raffinationskapazitäten und rund 95% der Magnetproduktion kontrolliert, sind viele Marktteilnehmer überzeugt, dass eine Diversifizierung der Minenproduktion der erste Schritt zur Verringerung dieser Dominanz sein wird.

Canameras Position in einer aufstrebenden Region

Vor diesem Hintergrund entwickelt Canamera Energy Metals ein Projektportfolio, das direkten Zugang zum wachsenden brasilianischen Markt für Seltene Erden bietet.

Das Unternehmen verfügt über Projekte in zwei aussichtsreichen Regionen und konzentriert sich insbesondere auf Ionenadsorptions-Tonziele, die den geologischen Merkmalen entsprechen, welche derzeit weltweit das Interesse an Brasilien befeuern.

Im Projekt Turvolândia in Minas Gerais lieferte das jüngste Bohrprogramm ermutigende Ergebnisse. Bohrloch TUV-AUG-014 durchteufte 3.255 ppm Gesamtgehalt an Seltenen-Erden-Oxiden (TREO) über 13 Meter ab der Oberfläche, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts mit 6.431 ppm TREO.

Die Ergebnisse veranlassten das Management, das laufende Bohrprogramm um 20% auszuweiten, was das zunehmende Vertrauen in das Potenzial des Projekts widerspiegelt.

Besonders relevant ist die Lage von Turvolândia innerhalb einer Region, die bereits erhebliche Investitionen und Entwicklungsaktivitäten im Bereich Seltene Erden anzieht. Damit befindet sich das Projekt in einem der aktivsten neuen Zentren für kritische Rohstoffe in Brasilien.

Aufbau einer Multi-Projekt-Plattform

Parallel dazu entwickelt Canamera das Projekt São Sepé im Bundesstaat Rio Grande do Sul weiter. Historische Oberflächenarbeiten identifizierten dort drei prioritäre Zielgebiete: Sara, Erica und Maya.

Die Probenahmen lieferten erhöhte Gehalte an Seltenen Erden sowie auffällige Konzentrationen von Dysprosium und Terbium - zwei der strategisch bedeutendsten schweren Seltenen Erden. Nachfolgebohrungen laufen derzeit, um Ausdehnung und Kontinuität dieser Zielzonen zu bewerten.

Obwohl sich das Unternehmen noch in einer frühen Explorationsphase befindet, entspricht seine Strategie einem breiteren Branchentrend: der Sicherung aussichtsreicher Projekte in Regionen, die künftig eine zentrale Rolle in der Versorgung mit Seltenen Erden spielen könnten.

Eine langfristige strukturelle Chance

Brasilien wird Chinas Dominanz in der Raffination von Seltenen Erden nicht kurzfristig herausfordern können. Der Aufbau vollständiger Wertschöpfungsketten - vom Bergbau über die Verarbeitung und Trennung bis hin zur Magnetproduktion - wird erhebliche Investitionen und Zeit erfordern.

Dennoch scheint die Richtung klar.

Regierungen priorisieren Versorgungssicherheit. Strategisches Kapital fließt in neue Projekte. Große Transaktionen bestätigen steigende Vermögenswertebewertungen. Und Brasiliens geologisches Potenzial zieht immer mehr internationale Aufmerksamkeit auf sich.

Für aufstrebende Explorationsunternehmen besteht die Chance darin, frühzeitig bedeutende Positionen aufzubauen, bevor sich der Sektor vollständig etabliert. Canamera Energy Metals befindet sich noch am Anfang dieses Weges. Die jüngsten Bohrergebnisse, die Ausweitung der Explorationsprogramme und die Ausrichtung auf Brasiliens vielversprechende Ionenadsorptions-Tonvorkommen positionieren das Unternehmen jedoch innerhalb eines der bedeutendsten Rohstoffthemen, die derzeit die globalen Märkte für kritische Mineralien verändern.

Quellen:

https://www.dw.com/en/brazil-is-set-to-cut-into-chinas-rare-earths-dominance/a-77344696

https://www.reuters.com/business/energy/brazil-pursue-rare-earths-policy-this-year-not-state-owned-firm-2026-04-14/

https://isimarkets.com/insights/isi-emis-deal-spotlight-may-2026/

https://cen.acs.org/environment/rare-earth-mining-brazil/104/web/2026/05

https://canamerametals.com/

https://www.proactiveinvestors.com/companies/news/1091371/meteoric-resources-completes-40-million-placement-as-caldeira-tenure-strengthened-1091371.html

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Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003

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Enthaltene Werte: CA13711A1003,US91733P1075