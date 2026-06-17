Die SpaceX-Aktie hat am Dienstag zeitweise erneut zweistellig angezogen. Wie DER AKTIONÄR berichtete, kletterte die Aktie in der Spitze bis auf 225,64 Dollar. Auf diesem Niveau lagt der Kursgewinn gegenüber dem Ausgabepreis beim Börsengang von 135 Dollar bei 67 Prozent. Dann ging dem Überflieger allerdings die Luft aus. Zum Handelsschluss lag der Kurs bei 201,80 Dollar. Das war immerhin noch ein Tagesplus von 4,8 Prozent. Dank des hohen Kursanstiegs hatte SpaceX zunächst Amazon und anschließend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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