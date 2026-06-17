EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

AUTO1 Group gibt langfristige Ziele für die Merchant und Retail Segmente auf dem Capital Markets Event 2026 bekannt



17.06.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AUTO1 Group gibt langfristige Ziele für die Merchant und Retail Segmente auf dem Capital Markets Event 2026 bekannt Berlin, 17. Juni 2026 - AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, wird heute, am 17. Juni um 15:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (CET) / 9:00 Uhr Eastern Time (ET), ihr Capital Markets Event 2026 veranstalten. Im Rahmen des Online-Events präsentiert der Vorstand historische Finanzergebnisse der Segmente, langfristige Ziele für das Merchant- und Retail-Geschäft sowie die Profitabilitäts- und Wachstumstreiber, um das enorme langfristige Potenzial im europäischen Gebrauchtwagenmarkt zu erschließen. Highlights AUTO1 Group veröffentlicht erstmals historische Finanzergebnisse der Segmente für Merchant und Retail

Im Merchant-Segment strebt die Gruppe ein langfristiges Absatzwachstum von 10-15% pro Jahr an

Im Merchant-Segment strebt die Gruppe langfristig einen Bruttogewinn pro Einheit (GPU) von EUR 1.080 bis EUR 1.200 an

Im Merchant-Segment strebt die Gruppe langfristig ein bereinigtes EBITDA pro Fahrzeug von EUR 480 bis EUR 720 an

Im Retail-Segment strebt die Gruppe ein langfristiges Absatzwachstum von 20-40% pro Jahr an

Im Retail-Segment strebt die Gruppe langfristig einen Bruttogewinn pro Einheit (GPU) von EUR 3.880 bis EUR 4.470 an

Im Retail-Segment strebt die Gruppe langfristig ein bereinigtes EBITDA pro Fahrzeug von EUR 1.450 bis EUR 2.410 an Langfristige Ziele für das Retail-Segment Die AUTO1 Group strebt für ihr Retail-Segment ein langfristiges Absatzwachstum von 20-40% pro Jahr bei den verkauften Fahrzeugen an. Der Bruttogewinn pro Fahrzeug soll langfristig zwischen 3.880 EUR und 4.470 EUR liegen. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten (SG&A) pro Einheit sollen langfristig zwischen 2.430 EUR und 2.060 EUR betragen, davon Marketingkosten pro Einheit zwischen 710 EUR und 540 EUR. Zusammen ergeben diese Unit Economics ein langfristiges bereinigtes EBITDA-Ziel pro Fahrzeug von 1.450 EUR bis 2.410 EUR im Retail-Segment. Auf dem Weg zu diesen langfristigen Finanzzielen setzt die AUTO1 Group ein Meilenstein-Ziel von 300.000 verkauften Fahrzeugen im Retail Segment, basierend auf einem jährlichen Wachstumskorridor von 20-40%. Bei 300.000 Einheiten erwartet der Konzern einen Bruttogewinn pro Fahrzeug von mindestens 3.300 EUR sowie ein bereinigtes EBITDA pro Einheit von mindestens 800 EUR. Retail Segment: Historische Finanzergebnisse der Segmente pro Fahrzeug und langfristige Ziele

FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 Meilenstein-Ziele Langfristige Ziele Anzahl verkaufte Fahrzeuge 41.380 64.164 63.066 74.438 101.539 300 Tsd.

20 - 40% p.a. GPU[1] (EUR) 362 1.094 1.724 2.178 2.638 3.300+ 3.880 - 4.470 SG&A (EUR) (4.462) (4.208) (3.100) (2.833) (3.048) - (2.430) - (2.060) davon Marketing (EUR) (2.615) (1.734) (782) (648) (904) - (710) - (540) Bereinigtes EBITDA (EUR) (4.100) (3.113) (1.376) (655) (410) 800+ 1.450 - 2.410



Langfristige Ziele für das Merchant-Segment Die AUTO1 Group strebt für ihr Merchant-Segment ein langfristiges Absatzwachstum von 10-15% pro Jahr bei den verkauften Fahrzeugen an. Der Bruttogewinn pro Fahrzeug soll langfristig zwischen 1.080 EUR und 1.200 EUR liegen und die Vertriebs- und Verwaltungskosten (SG&A) pro Einheit zwischen 600 EUR und 480 EUR, davon Marketingkosten pro Einheit zwischen 140 EUR und 110 EUR. Zusammen ergeben diese Unit Economics ein langfristiges bereinigtes EBITDA-Ziel pro Fahrzeug von 480 EUR bis 720 EUR im Merchant-Segment. Auf dem Weg zu diesen langfristigen Finanzzielen setzt die AUTO1 Group ein Meilenstein-Ziel von 1.200.000 verkauften Fahrzeugen im Merchant-Segment, basierend auf einem jährlichen Wachstumskorridor von 10-15%. Bei 1.200.000 Fahrzeugen erwartet der Konzern einen Bruttogewinn pro Fahrzeug von mindestens 1.025 EUR sowie ein bereinigtes EBITDA pro Einheit von mindestens 400 EUR. Merchant Segment: Historische Finanzergebnisse der Segmente pro Fahrzeug und langfristige Ziele

FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 Meilenstein-

Ziele Langfristige Ziele Anzahl verkaufte Fahrzeuge 555.351 585.545 523.019 615.335 740.732 1.200 Tsd. 10 - 15% p.a. GPU (EUR) 749 714 801 914 976 1.025+ 1.080 - 1.200 SG&A (EUR) (636) (655) (720) (658) (653) - (600) - (480) davon Marketing (EUR) (172) (140) (168) (151) (141) - (140) - (110) Bereinigtes EBITDA (EUR) 113 58 82 257 323 400+ 480 - 720

Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: "Seit 14 Jahren investieren wir kontinuierlich in unser vertikal integriertes Geschäftsmodell und haben damit eine starke und einzigartige Plattform geschaffen, die Mehrwerte für Autokäufer und Autoverkäufer in ganz Europa maximiert. Fünf Jahre nach unserem erfolgreichen Börsengang zeigen wir nun das enorme langfristige Geschäftspotenzial für unser Merchant- und Retail-Geschäft auf. Wir arbeiten hochmotiviert auf diese Ziele hin und freuen uns, die außerordentlichen Möglichkeiten in einem der größten und zugleich fragmentiertesten Märkte der Welt weiter zu erschließen." Christian Wallentin, CFO der AUTO1 Group: "Die langfristigen Ziele, die wir heute vorstellen, sind ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem bereits erfolgreichen Weg. Die AUTO1 Equity Story verknüpft den enorm großen und fragmentierten Gebrauchtwagenmarkt mit unserem einzigartigen Modell und ermöglicht so außergewöhnliche Kundenerlebnisse. Dank unserer bewährten Expansionsstrategie und unseres robusten Finanzmodells machen wir kontinuierlich Fortschritte auf dem heute aufgezeigten Weg zu herausragenden Unit Economics. Wir danken unserem Team für ihren täglichen Einsatz und unseren Investoren für ihr Vertrauen in unsere Vision. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg, der vor uns liegt." Finanzieller Ausblick für 2026 bestätigt AUTO1 Group bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026: Absatz: 940.000 - 1.000.000 Fahrzeuge

Absatz im Merchant-Segment: 815.000 - 865.000 Fahrzeuge

Absatz im Retail-Segment: 125.000 - 135.000 Fahrzeuge

Bruttogewinn: 1,1 - 1,2 Mrd. EUR

Bereinigtes EBITDA: 250 - 275 Mio. EUR Das Q2 2026 Trading Update und die Finanzergebnisse werden am 29. Juli 2026 veröffentlicht. Investoren und Analysten können sich hier oder im Investor-Relations-Bereich auf der Homepage der AUTO1 Group für das Capital Markets Event registrieren und erhalten Zugang zum Livestream inklusive Q&A-Session. Die Präsentationsunterlagen zum Capital Markets Event finden Sie im Bereich Investor Relations auf der Homepage der AUTO1 Group. Nach der Veranstaltung wird die Video-Webcast-Aufzeichnung auf der Investor Relations Website der AUTO1 Group verfügbar sein. Über AUTO1 Group Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com . Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2025 8.600 Mitarbeitende, verkaufte 2025 842.000 Fahrzeuge und erzielte 2025 einen Umsatz von 8,2 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com . Investor Relations Kontakte Philip Reicherstorfer Group Treasurer Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com Maria Shevtsova Head of Investor Relations Tel: +49 (0)170 556 9259 Email: ir@auto1-group.com Media Relations Kontakt Christine Preyer Director Communications & PR Tel: +49 (0)175 64 59 192 Email: press@auto1-group.com Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der AUTO1 Group beruhen und nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Umsätze, die Rentabilität oder der Grad der Erreichung der Ziele der AUTO1 Gruppe wesentlich von dem abweichen, was in dieser Publikation ausdrücklich oder implizit angegeben oder beschrieben wird. Personen, die in den Besitz dieser Publikation gelangen, sollten sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die AUTO1 Gruppe übernimmt keine Garantie oder Verantwortung für zukunftsgerichtete Aussagen und wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen anpassen. [1] Bruttogewinn pro Einheit entspricht dem Bruttogewinn/Anzahl der verkauften Autos und unterscheidet sich von dem in vorangegangen veröffentlichten Finanzberichten ausgewiesenen GPU, der um Effekte aus der Aktivierung interner Aufbereitungskosten bereinigt war.



17.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News