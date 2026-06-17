© Foto: Foto: Mattia Sedda - epa/dpaDie Analysten der Bank of America trauen UniCredit nach der Commerzbank-Offensive deutlich mehr zu als der Markt bisher einpreist. Drei Szenarien zeigen, wie groß der Hebel wirklich sein könnte.UniCredit ist nach Einschätzung der Bank of America die spannendste Wette unter Europas Großbanken. Die Analysten haben ihr Kursziel für die italienische Bank von 92 auf 100 Euro angehoben und sie zum neuen Favoriten innerhalb des europäischen Bankensektors gekürt. Damit verbunden ist ein Kurspotenzial von gut einem Drittel gegenüber dem aktuellen Niveau. Der Auslöser ist die laufende Übernahmeschlacht um die Commerzbank. UniCredit-Chef Andrea Orcel verfolgt sein Ziel, aus der Bank den führenden …
Enthaltene Werte: DE000CBK1001,IT0005239360Den vollständigen Artikel lesen
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