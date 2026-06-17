Während die Commerzbank-Aktie erstmals erstmals unter den Wert der Unicredit-Offerte fällt, erläutert Filippo Aloattie, Head of Financials beim Vermögensverwalter Federated Hermes, das weitere Vorgehen von Unicredit. Die Aktie der Commerzbank ist am Dienstag erstmals unter das Tauschangebot der italienischen Großbank Unicredit gefallen. Die reguläre Angebotsfrist ist am 16. 6. abgelaufen, am 19. 6. soll die Annahmequote mitgeteilt werden. Commerzbank-Aktionäre haben unterdessen noch innerhalb einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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