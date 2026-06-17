Intel setzt das nächste Ausrufezeichen: Mit dem Produktionsstart von 18A-P schürt der Chipriese neue Fantasie im Foundry-Geschäft. Mehr Leistung, weniger Stromverbrauch, neue Fantasie um Apple - und ein Milliardenmarkt, auf dem TSMC bislang klar den Ton angibt. Charttechnisch kämpft die Aktie derzeit mit dem Allzeithoch, das im Mai markiert wurde. DER AKTIONÄR erklärt die Details und wie Anleger nach den starken Kursgewinnen in den vergangenen Monaten jetzt vorgehen sollten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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