Die Bayer-Aktie bleibt charttechnisch unter Druck. Entscheidend ist nun, ob sich die jüngste Stabilisierung ausweiten kann?Den vollständigen Artikel lesen ...
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