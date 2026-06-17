DJ Auto1 sieht langfristig starkes Wachstum in beiden Segmenten

DOW JONES--Auto1 hat sich langfristige Wachstumsziele für seine Gebrauchtwagen-Plattform gegeben. Wie das MDAX-Unternehmen anlässlich seines Kapitalmarkttags mitteilte, strebt es im Privatkundengeschäft ein langfristiges Absatzwachstum von 20 bis 40 Prozent pro Jahr an, im Unternehmenskundengeschäft (Merchant) von 10 bis 15 Prozent. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt.

Für das Merchant-Segment hat sich Auto1 ein "Meilenstein-Ziel" von 1,2 Millionen Autos verordnet, nachdem im vergangenen 740.732 Autos verkauft wurden. Wenn diese Schwelle erreicht wird, soll pro Fahrzeug der Bruttogewinn mindestens 1.025 Euro betragen, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mindestens 400 Euro. Langfristig werden 1.080 bis 1.200 Euro Bruttogewinn und 480 bis 720 Euro EBITDA pro Auto angestrebt. 2025 wurden 976 bzw. 323 Euro erzielt.

Im Retail-Segment liegt das Meilenstein-Ziel bei 300.000 verkauften Autos im Jahr nach 101.539 Einheiten im Vorjahr. Dann läge der Bruttogewinn bei mindestens 3.300 (2025: 2.638) Euro pro Auto, das bereinigte EBITDA bei mindestens 800 Euro, nachdem 2025 ein Verlust von 410 Euro pro Auto angefallen war. Die langfristige Perspektive sieht pro Fahrzeug einen Bruttogewinn von 3.880 bis 4.470 Euro und ein bereinigtes EBITDA von 1.450 bis 2.410 Euro vor.

"Fünf Jahre nach unserem erfolgreichen Börsengang zeigen wir nun das enorme langfristige Geschäftspotenzial für unser Merchant- und Retail-Geschäft auf", sagte CEO und Mitgründer Christian Bertermann.

Für 2026 strebt Auto1 weiterhin einen Absatz von 940.000 bis 1 Million Fahrzeuge an. Im Merchant-Segment sollen es 815.000 bis 865.000 sein, im Retail-Segment 125.000 bis 135.000. Der Bruttogewinn wird bei 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro gesehen, das bereinigte EBITDA bei 250 bis 275 Millionen Euro.

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June 17, 2026 02:14 ET (06:14 GMT)

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