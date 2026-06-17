Mit einem Kursplus von über +8% ist die Auto1-Aktie am Mittwochmorgen klarer Spitzenreiter im MDAX und steigt auf ein neues 3-Monatshoch. Was gibt der Autohandelsplattform wieder Rückenwind und ist die Aktie noch ein Investment wert? Zweistelliges Volumenwachstum Der Grund für den heutigen Kurssprung der Auto1-Aktie ist der heute stattfindende Kapitalmarkttag 2026, auf dem das Management um CEO Christian Bertermann spektakuläre neue Absatzziele und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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