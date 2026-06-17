Der weltweit größte Goldproduzent Newmont Corporation krempelt seine Führungsetage grundlegend um. Zudem besetzt Konzernchefin Natascha Viljoen zum 1. Juli 2026 fast alle operativen Schlüsselpositionen neu. Infolgedessen legte die Newmont Aktie bereits spürbar zu. Deshalb beleuchten wir im Folgenden die Hintergründe für Investoren. Der US-amerikanische Minengigant vermeldet damit eine weitreichende Umstrukturierung. Konkret betrifft dies das gesamte Executive Leadership Team. Unter der Leitung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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