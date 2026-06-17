Die Amazon-Aktie hat auf Jahressicht nicht die ganz spektakuläre Kursbewegung wie viele andere Tech-Titel gezeigt. Gleichzeitig entwickelt sich das operative Geschäft des Technologiekonzerns jedoch deutlich besser, als es die verhaltene Kursentwicklung vermuten lässt, was die langfristigen Perspektiven weiter stärkt. Amazon überzeugt weiterhin mit einer bemerkenswert konstanten operativen Entwicklung. Angesichts der Größe des Konzerns ist es alles ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de