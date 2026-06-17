Die Kion-Aktie befindet sich seit ihrem Jahreshoch bei rund 70 € in einem anhaltenden Abwärtstrend. Am Mittwoch gewinnt sie leicht und steht aktuell bei 41,20 € und hat damit deutlich an Wert verloren. Für Anleger stellt sich die Frage: Bietet das aktuelle Kursniveau bereits eine attraktive Einstiegschance oder ist weitere Vorsicht angebracht? Lagerlogistik gewinnt weiter an Bedeutung Das Geschäft von Kion geht inzwischen weit über den Verkauf von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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