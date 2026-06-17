Moderna bringt sich in Deutschland in Stellung. Der US-Biotechkonzern prüft Investitionen in eigene Produktionskapazitäten - und ausgerechnet Standorte von Konkurrent BioNTech könnten dabei eine zentrale Rolle spielen. Konzernchef Stéphane Bancel machte dabei in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Handelsblatts deutlich: Sollten Bund und Moderna eine passende Partnerschaft finden, wären bestehende Anlagen deutlich attraktiver als ein kompletter Neubau. Auch die Übernahme von Beschäftigten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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