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Launch von HomeToGo Originals: Neue Dachmarke der HomeToGo Group für die Property-Management-Unternehmen Interhome und Kraushaar



17.06.2026 / 11:00 CET/CEST

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Launch von HomeToGo Originals: Neue Dachmarke der HomeToGo Group für die Property-Management-Unternehmen Interhome und Kraushaar HomeToGo Originals hebt den bewährten Service von Interhome und Kraushaar hervor - wirkungsvoll verstärkt durch die globale Vertriebskraft und innovative Reisetechnologie von HomeToGo Luxemburg, 17. Juni 2026 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hat heute die Einführung von HomeToGo Originals bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um die neue Dachmarke für die Property-Management-Unternehmen Interhome, einer der führenden Spezialisten für die Vermittlung und Verwaltung von Ferienhäusern mit Europas größtem lokalen Service-Netzwerk, und Kraushaar, eine der führenden Full-Service-Agenturen für die Ferienvermietung an der deutschen Ostsee. HomeToGo Originals hebt gezielt Ferienhäuser und -wohnungen hervor, deren Verwaltung größtenteils direkt in den Händen der HomeToGo Group liegt und in enger Partnerschaft mit den Eigentümer*innen erfolgt. Dies garantiert höchste Qualitätsstandards beim Service sowie eine professionelle und persönliche Betreuung für jeden Aufenthalt. Durch das neue Co-Branding wird die Zugehörigkeit von Interhome und Kraushaar zu HomeToGo deutlicher sichtbar. Gleichzeitig bewahren beide Marken ihre Stärken: Tradition, lokale Expertise, etablierte Marktpräsenz und vertrauensvolle Beziehungen zu den Eigentümer*innen. Zukünftig werden Interhome als Interhome, a HomeToGo Original und Kraushaar als Kraushaar, a HomeToGo Original auftreten. Die Einführung von HomeToGo Originals markiert einen wichtigen Schritt im kontinuierlichen Wachstum von HomeToGo_PRO, dem B2B-Segment der Gruppe, das Software- und Servicelösungen für den gesamten Reisemarkt anbietet. Nach der Übernahme von Interhome im Jahr 2025 steuert HomeToGo_PRO mittlerweile rund zwei Drittel (66%) zu den gesamten IFRS-Umsatzerlösen der HomeToGo Group bei. Die Bündelung von Interhome und Kraushaar unter der neuen Dachmarke HomeToGo Originals verleiht dem HomeToGo_PRO Segment einen noch einheitlicheren Marktauftritt. Dieser Schritt stärkt HomeToGo_PRO nachhaltig und untermauert die Rolle der Gruppe als führender europäischer Direktanbieter von Ferienunterkünften mit einem dynamisch wachsenden Portfolio. Da HomeToGo das M&A-Wachstum durch seinen strategischen "Buy-and-Build"-Ansatz kontinuierlich vorantreibt, werden zukünftige Übernahmen im Bereich des Property Managements ebenfalls in die Marke HomeToGo Originals integriert, womit das Angebot an direkt verwalteten Ferienunterkünften der Gruppe stetig erweitert wird. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: "HomeToGo Originals unterstreicht einen entscheidenden strategischen Vorteil, der unsere Gruppe auszeichnet: die Kombination aus skalierbarer Technologie und der Reichweite unseres Marktplatzes mit hochwertigem, lokalen Service für die Ferienhausverwaltung. Dies ermöglicht uns einen direkteren Zugang zum Angebot und tiefere Beziehungen mit den Eigentümer*innen und verdeutlicht dabei die einzigartigen Stärken, die wir durch die direkte Zusammenarbeit mit Partnern und Reisenden innerhalb der HomeToGo Group nutzen können. Dieser Schritt untermauert unsere Position als führende Ferienhausgruppe in Europa, die getragen wird von einem der größten Portfolios an direkt angebundenem Inventar." Jörg Herrmann, CEO von Interhome: "Seit mehr als 60 Jahren steht Interhome für Vertrauen, lokale Expertise und erstklassigen Service innerhalb der Ferienhausverwaltung. Dank HomeToGo Originals können wir diese Tradition nun noch deutlicher in die HomeToGo Group einbringen, ohne unsere Identität zu verlieren. Dieser Schritt verbindet auf natürliche Weise unsere starke Präsenz vor Ort mit der innovativen Technologie und der Vertriebskraft von HomeToGo. So schaffen wir nachhaltig mehr Wert für Eigentümer*innen, Reisende und Partner in ganz Europa." Merrit Kraus, Geschäftsführerin von Kraushaar: "Die Stärke von Kraushaar lag schon immer in unserer engen Verbindung zu unseren Eigentümer*innen und den Gästen, die Jahr für Jahr zu uns zurückkehren. Mit HomeToGo Originals bauen wir gezielt auf dem Fundament auf, welches das Vertrauen in Kraushaar ausmacht: Unser persönlicher Service, die regionale Fachkompetenz und unser direktes Engagement vor Ort. All dies bleibt bestehen, ab sofort jedoch spürbar verstärkt durch die weltweite Vertriebskraft und moderne Technologie von HomeToGo." HomeToGo Originals bietet einen starken Vorteil für die Eigentümer*innen bei Interhome und Kraushaar. Die neue Dachmarke verknüpft professionelles Property-Management und vertrauenswürdigen Service vor Ort mit der globalen Reichweite und Spitzentechnologie von HomeToGo, um Sichtbarkeit, Auslastung und Performance nachhaltig zu optimieren. Für Reisende bietet HomeToGo Originals eine kuratierte Auswahl an sorgfältig verwalteten Ferienhäusern und -wohnungen von Interhome und Kraushaar. Diese stehen für professionelle Servicestandards und eine erstklassige Betreuung durch erfahrene Teams vor Ort - und garantieren ein nahtloses Reiseerlebnis von der Suche bis zur Abreise. Mit aktualisierten Logos und Markenelementen ist das neue Co-Branding ab sofort auf den Websites von Interhome und Kraushaar sichtbar und prägt so die wichtigsten Berührungspunkte mit den Gästen. Sukzessive wird dieses Co-Branding zudem auf alle lokalen Servicebüros von Interhome und Kraushaar ausgerollt. HomeToGo Originals ersetzt Interhome oder Kraushaar nicht. Vielmehr steht die neue Dachmarke Seite an Seite mit den etablierten Marken, um genau das zu betonen, was sie so besonders macht: lokale Teams, tatkräftiger Service und eine persönliche Verbindung zu Eigentümer*innen und Gästen, kraftvoll ergänzt durch die globale Marktplatz-Reichweite und die innovative Reisetechnologie von HomeToGo. Hinweis für die Medien: Bildmaterial zu HomeToGo Originals für die redaktionelle Nutzung finden Sie hier .

Über die HomeToGo Group

HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin. HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehreren Millionen Angeboten an Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, um die perfekte Unterkunft für jede Reise zu finden. HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/ Über Interhome

Der Ferienhaus-Spezialist Interhome betreibt das grösste Netzwerk lokaler Servicebüros in Europa. Das Unternehmen verfügt über ein weitgehend exklusives Portfolio von über 70.000 Ferienunterkünften in mehr als 20 europäischen Ländern. 1965 in der Schweiz gegründet, verbindet Interhome intelligente digitale Lösungen mit verlässlicher persönlicher Betreuung vor Ort und gewährleistet so eine hohe Servicequalität sowie nahtlose Prozesse. Mit mehr als 120 lokalen Servicebüros und 80 Partnerbüros in ganz Europa bietet Interhome Eigentümerinnen und Eigentümern eine professionelle Verwaltung ihrer Ferienimmobilien sowie zuverlässige Unterstützung vor Ort. Durch die Kombination aus grosser Marketingreichweite und persönlichem Service unterstützt das Unternehmen dabei, Auslastung und Mieteinnahmen zu optimieren, den Immobilienwert zu erhalten und eine stabile Vermietung zu sichern. Interhome ist Teil der HomeToGo Group. Informationen rund um die Ferienhausvermietung: www.interhome.group Über Kraushaar Kraushaar Ferienwohnungen gehört zu den führenden Anbietern für Ferienvermietung an der Ostsee. Mit neun Standorten entlang der Lübecker Bucht, über die Holsteinische Schweiz bis an die Kieler Förde betreut das Unternehmen rund 1.700 Ferienwohnungen und Ferienhäuser und kümmert sich um die Vermarktung, Gästebetreuung und Reinigung. Seit mehr als 50 Jahren verbindet Kraushaar Ferienwohnungen nordisch sympathische Gastfreundschaft, höchste Qualitätsansprüche und persönlichen Service. Als HomeToGo Original und Teil der HomeToGo Group, Europas führender Ferienhausgruppe, profitieren Gäste und Eigentümer zudem von modernster Technologie und internationalem Vermarktungs-Know-how. Mehr unter: https://www.kraushaar-ferienwohnungen.de/ Ansprechpartner für Investoren

Carsten Fricke, CFA

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IR@hometogo.com HomeToGo Ansprechpartnerin für Medien

Isabel Nacke

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Jonas Upmann

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