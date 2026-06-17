Die GEA-Aktie zeigte sich in den vergangenen zwölf Monaten ausgesprochen volatil. Das Papier bewegte sich dabei in einer breiten Handelsspanne zwischen 54 € und 68 €. Am Mittwoch notiert die Aktie leicht im Plus bei rund 59,30 €. Nach einer jüngsten Kurszielanhebung durch die Deutsche Bank stellt sich die Frage: Ist die Aktie auf diesem Niveau attraktiv bewertet? Deutsche Bank sorgt für Kursimpuls Für Aufsehen sorgte zuletzt eine Neubewertung durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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