Unterföhring (ots) -Die U.S. Open: Wer triumphiert beim dritten Major des Golfjahres?Die Golfwelt blickt erwartungsvoll nach Shinnecock im US-Bundesstaat New York: Am Donnerstag beginnen im Shinnecock Hills Golf Club die US Open, das dritte Major des Golfjahres. Auf dem traditionsreichen Kurs mit seinen schmalen Fairways und oft anspruchsvollen Windbedingungen kämpfen die besten Profis der Welt um die begehrte US Open Championship Trophy. Nach seinem Premierensieg auf der Major-Bühne im vergangenen Jahr kehrt J.J. Spaun als Titelverteidiger zurück. Doch auch Rory McIlroy zählt bei der diesjährigen Auflage zu den Topfavoriten. Wer reiht sich als Nächster in die Liste der Sieger um Legenden wie Tiger Woods und Jack Nicklaus ein? Konstantin Schad, Martin Borgmeier, Flo Bauer und Irek Myskow begleiten das Turnier an allen vier Tagen. Sky Sport überträgt das Spektakel von Donnerstag bis Sonntag täglich live, insgesamt über 40 Stunden Weltklasse-Golf. Los geht es am Donnerstag um 12:30 Uhr auf Sky Sport Golf.Die "Road to Wimbledon" in Queens, Berlin & Bad HomburgDie Tennisprofis schlagen in dieser Woche auf den Rasenplätzen Europas auf: Während bei den Damen in Berlin unter anderem Aryna Sabalenka und Elena Rybakina an den Start gehen, kämpfen die Herren beim ATP 500 Turnier in London um wichtige Punkte für die Weltrangliste. Anlässlich der parallel stattfindenden Turniere in Berlin und London präsentiert Sky Sport von Mittwoch bis Freitag zusätzlich zu den Einzelübertragungen jeweils ab 11:00 Uhr eine ATP-/WTA-Konferenz mit den Höhepunkten von beiden Schauplätzen. Am Sonntag stehen ab 12:00 Uhr bzw. 14:30 Uhr die Finals der beiden Rasenturniere auf dem Programm. Für die Damen startet am Sonntag ab 16:00 zudem das WTA 500 Turnier in Bad Homburg, das ebenfalls live auf Sky Sport zu sehen ist.MotoGP Grand Prix von TschechienFür die Königsklasse auf zwei Rädern steht am neunten Rennwochenende der Saison der Grand Prix von Tschechien auf dem Programm: Auf dem traditionsreichen Automotodrom Brno kämpfen die Fahrer über 21 Runden um wichtige WM-Punkte. Nach seinem Sieg beim vergangenen Rennen setzte der amtierende Weltmeister Marc Márquez ein deutliches Ausrufezeichen im Titelkampf und verkürzte den Rückstand auf den Gesamtführenden Marco Bezzecchi. Sky Sport überträgt die Rennen der MotoGP, Moto2 und Moto3 von Freitag bis Sonntag live. Durch das Rennwochenende führt Moderatorin Lisa Hofmann aus München, während Lukas Gajewski und Sky Experte Florian Alt kommentieren.Pressekontakt:Thomas KuhnertSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6296233