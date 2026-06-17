Die Aktie des US-Wolframherstellers Almonty Industries hatte zuletzt einen deutlichen Rückschlag erlitten. Nach der Ankündigung einer Wandelanleihe brach der Kurs um fast -30% ein, doch seit dem Tief ging es für den Titel schon wieder um mehr als +26% hinauf, womit das Gap vom 05. Juni annähernd geschlossen wurde. Ist der Schock damit endgültig verdaut und wie kann es jetzt weitergehen? Sangdong wird zum Rohstoff-Hub Der Grund für die neue Dynamik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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