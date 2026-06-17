Die feindliche Übernahmeschlacht um die Commerzbank hat am Mittwoch eine dramatische Wendung genommen und die Finanzwelt in helle Aufruhr versetzt. Spektakuläre Berichte aus Italien über angeblich verschwiegene Stimmrechts-Mehrheiten ließen die Hektik auf dem Parkett massiv ansteigen. Die Aktie der Commerzbank reagierte mit deutlichen Kursgewinnen auf die neuen Übernahmegerüchte: Das Papier kletterte im aktuellen Handelsverlauf um 3,48 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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