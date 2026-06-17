Die BMW-Aktie gerät erneut massiv unter Druck. In der Spitze verlor der DAX-Titel während dieser Handelswoche bereits mehr als -10% und markierte bei 60,08 € ein neues Mehrjahrestief. Damit bestätigt sich nicht nur die fundamentale Skepsis, sondern auch der übergeordnete Abwärtstrend verschärft sich sichtbar. Da ist noch Platz für -15% Vor kurzem hat bereits mein Kollege Alexander Hirschler hier die fundamentale Lage bei BMW unter die Lupe genommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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