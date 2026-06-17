Check: Auto-Aktien: BMW: Gewinnwarnung | Aixtron: Kursziel rauf | Auto1: + 50 Prozent im Depot

BMW schockt die Branche und den DAX mit einer Gewinnwarnung. Damit bleibt es für den Leitindex weiterhin schwierig die Marke von 25.000 Punkten zu knacken. Besser läuft es für Auto1. Die Aktie legt erneut kräftig zu. BMW-Gewinnwarnung: Wer liefert die nächste? Der Autobauer aus München macht eine Vollbremsung. Der schwache Markt in China und der Iran-Konflikt haben den DAX-Konzern gezwungen, die Aussichten für 2026 nach unten zu korrigieren. Ein Schlag für die Branche und den DAX, da alle deutschen Autobauer in Sippenhaft genommen werden. Wir haben mal geschaut, bei welchen Autobauern es besser läuft. SpaceX übernimmt Cursor und überholt Amazon Der Raumfahrtkonzern von Elon Musk schreibt …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran