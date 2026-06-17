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Markus Weingran
17.06.2026 15:27 Uhr
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Check: Auto-Aktien: BMW: Gewinnwarnung | Aixtron: Kursziel rauf | Auto1: + 50 Prozent im Depot

BMW schockt die Branche und den DAX mit einer Gewinnwarnung. Damit bleibt es für den Leitindex weiterhin schwierig die Marke von 25.000 Punkten zu knacken. Besser läuft es für Auto1. Die Aktie legt erneut kräftig zu. BMW-Gewinnwarnung: Wer liefert die nächste? Der Autobauer aus München macht eine Vollbremsung. Der schwache Markt in China und der Iran-Konflikt haben den DAX-Konzern gezwungen, die Aussichten für 2026 nach unten zu korrigieren. Ein Schlag für die Branche und den DAX, da alle deutschen Autobauer in Sippenhaft genommen werden. Wir haben mal geschaut, bei welchen Autobauern es besser läuft. SpaceX übernimmt Cursor und überholt Amazon Der Raumfahrtkonzern von Elon Musk schreibt …

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© 2026 Markus Weingran
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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