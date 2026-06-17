In den letzten Tagen gab es mehrere Analysten-Updates zu Tesla. Alexander Potter von Piper Sandler hob das Potenzial von Tesla im Bereich Autonomes Fahren hervor. Rajat Gupta von JPMorgan lobte dagegen die Wertschöpfungskette des Tech-Konzerns. Rajat Gupta von JPMorgan hat das Kursziel für Tesla vor wenigen Tagen von 145 auf 475 Dollar hochgeschraubt. Die vertikale Integration der Wertschöpfungskette von Hard- und Software sei auf diesem Niveau einzigartig bei Tesla, schrieb Analyst Gupta. Hinzu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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