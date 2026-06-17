Zürich - Zurich Invest baut ihren Vertrieb in der Romandie weiter aus und verstärkt ihr Team mit Cyrille Miehé als Senior Relationship Manager Insitutional Clients. In dieser Funktion ist er für die Betreuung und Weiterentwicklung der institutionellen Kundenbasis in der Westschweiz verantwortlich und berichtet an Sandra Cafazzo, Leiterin institutionelles Geschäft. Mit der personellen Verstärkung trägt Zurich Invest dem starken Wachstum der vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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