Rational Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Rahmen des Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine Aktie aus langfristiger Perspektive. Der Fokus liegt dabei nicht auf kurzfristigen Kursbewegungen, sondern auf den fundamentalen Kennzahlen und den langfristigen Wachstumsaussichten eines Unternehmens.

In dieser Ausgabe des Aktien Marathon steht die Rational Aktie im Mittelpunkt. Anhand historischer Geschäftszahlen sowie unserer Prognosen bis 2030 bewerten wir die zukünftigen Chancen und Risiken des Spezialisten für professionelle Küchentechnik.

- Rational WKN: 701080 - ISIN: DE0007010803 - Kürzel: RAA - Symbol: RTLLF

? Drei Key Takeaways

Starkes und profitables Wachstum Die Rational AG konnte Umsatz und Gewinn in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigern. Auch die Prognosen bis 2030 deuten auf weiteres Wachstum bei Umsatz, Gewinn je Aktie und Eigenkapital hin.

Die Rational AG konnte Umsatz und Gewinn in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigern. Auch die Prognosen bis 2030 deuten auf weiteres Wachstum bei Umsatz, Gewinn je Aktie und Eigenkapital hin. Qualitätsunternehmen mit hoher Finanzstärke Mit einer Eigenkapitalquote von knapp 79%, hoher Profitabilität und einer führenden Marktposition im Bereich professioneller Küchentechnik gehört die Rational Aktie zu den finanziell stärksten Unternehmen im deutschen Aktienmarkt.

Mit einer Eigenkapitalquote von knapp 79%, hoher Profitabilität und einer führenden Marktposition im Bereich professioneller Küchentechnik gehört die Rational Aktie zu den finanziell stärksten Unternehmen im deutschen Aktienmarkt. Langfristig attraktiv, kurzfristig jedoch hoch bewertet Die Rational Aktie bietet langfristig interessante Perspektiven und steigende Dividenden. Aufgrund des aktuell vergleichsweise hohen KGV erscheint die Bewertung jedoch ambitioniert, weshalb Rücksetzer attraktive Einstiegsmöglichkeiten bieten könnten.

Rational Aktie: Chartanalyse im Tageschart

Technische Einschätzung der Rational Aktie

Das Jahreshoch der Rational Aktie, das Mitte Februar markiert wurde, nutzten viele Anleger für Gewinnmitnahmen. In der Folge setzte eine teils dynamische Korrektur ein, die bis Ende März anhielt. Erst danach konnte die Aktie einen tragfähigen Boden ausbilden.

Seit Anfang Mai bewegt sich die Rational Aktie überwiegend seitwärts in einer Handelsspanne. Besonders auffällig ist der wiederholte Widerstand an der 200-Tage-Linie (SMA200), die aktuell bei 661,75 EUR verläuft.

Gleichzeitig konnten die 20-Tage-Linie (SMA20 bei 655,02 EUR) sowie die 50-Tage-Linie (SMA50 bei 657,28 EUR) bislang als wichtige Unterstützungen fungieren.

Bullisches Szenario

Gelingt der Rational Aktie ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 und wird dieser am Folgetag bestätigt, könnte sich das charttechnische Bild deutlich aufhellen. In diesem Fall wären Kursziele im Bereich von 704,50 EUR sowie anschließend 743 EUR denkbar....

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