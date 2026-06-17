Die Schweizer Versandapotheke DocMorris setzt ihren Wachstumskurs fort. An der Börse spiegelt sich diese Entwicklung bislang jedoch nur teilweise wider. Am Mittwoch gewinnt die Aktie rund +7,2% und notiert bei 8,60 SFR (Schweizer Franken). Damit stellt sich die Frage: Besitzt sie weiteres Potenzial? Redcare Pharmacy erhöht die Prognose Für neue Dynamik im Sektor sorgte zuletzt der Wettbewerber Redcare Pharmacy. Das Unternehmen veröffentlichte überraschend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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