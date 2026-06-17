Der DAX hat am Mittwoch einen weiteren Anlauf auf die Marke von 25.000 Punkten genommen. Am Ende ist dieses Vorhaben erneut knapp gescheitert, auch wenn der Leitindex mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent aus dem Handel ging. Das reichte letztlich nur für einen Schlusskurs von 24.934,67 Punkten.Die heute Abend stattfindende Zinsentscheidung der US-Notenbank sorgte am Mittwoch für einen unentschlossenen Gesamtmarkt in Deutschland. Anleger wollten sich im Vorfeld offenbar nicht klar positionieren.Es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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