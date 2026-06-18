Die Meisterschaftsführenden Tregurtha und Cecotto wollen ihren Vorsprung in der Pro-Klasse im neu gestalteten Fahrzeug Nr. 3 ausbauen

OYAMA, Japan, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJI SPEEDWAY -- Batmobile Racing gibt eine bedeutende Doppelpartnerschaft mit den Premiummarken Fasoul und Lightec bekannt. Im Rahmen der kommenden Runde der renommierten Lamborghini Super Trofeo Asia auf dem legendären Fuji Speedway in Japan präsentiert das Team ein markantes neues Fahrzeugdesign. Batmobile Racing geht als Tabellenführer der hart umkämpften Pro-Kategorie in das Rennwochenende, mit William Tregurtha (Vereinigtes Königreich) und Jonathan Cecotto (Monaco) am Steuer des leistungsstarken Fahrzeugs Nr. 3.





Über Fasoul

Fasoul ist eine technologieorientierte Marke, die sich der Innovation im Heat-not-Burn-(HNB)-Sektor widmet. Durch kontinuierliche technische Forschung und Produktentwicklung treibt Fasoul die Weiterentwicklung seiner Produkte voran, verbessert das Nutzererlebnis und schafft zusätzlichen Mehrwert für erwachsene Konsumenten.

Die Unterstützung von Batmobile Racing auf dem Fuji Speedway durch Fasoul steht für das gemeinsame Streben nach technischer Innovation, Leistungssteigerung und kontinuierlicher Weiterentwicklung. Gemeinsam verkörpern beide Partner den Anspruch, durch Innovation Fortschritt zu ermöglichen und durch Technologie Mehrwert zu schaffen.

Über Lightec

Lightec ist ein traditionsreiches japanisches Unternehmen, das 1937 gegründet wurde und moderne Lebensweisen durch innovative Produkte und durchdachtes Design bereichert. Geleitet von Qualität, Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit und kontinuierlicher Innovation hat sich Lightec als vertrauenswürdige Marke etabliert, die die sich wandelnden Bedürfnisse der Verbraucher erkennt und erfüllt.

Auf Meisterschaftskurs

Batmobile Racing führt derzeit die Pro-Kategorie der Lamborghini Super Trofeo Asia an. Dies unterstreicht das reibungslose Zusammenspiel von Fahrern, Ingenieuren und der gesamten Teamstruktur. Da der Fuji Speedway einen entscheidenden Punkt der Saison markiert, ist das Team klar fokussiert und entschlossen, seinen Vorsprung auf die Verfolger auszubauen.

Die Lamborghini Super Trofeo Asia gilt als eine der wettbewerbsstärksten und renommiertesten Markenpokal-Serien im asiatisch-pazifischen Raum und zieht Spitzentalente sowie Elite-Teams aus aller Welt an. Jeder Punkt ist hart erkämpft, was die Meisterschaftsführung von Batmobile Racing umso bemerkenswerter macht.

Dieses Material richtet sich ausschließlich an Medienvertreter und Zielgruppen ab 20 Jahren in Ländern und Regionen, in denen entsprechende Kommunikation zulässig ist. Es bewirbt weder den Tabakkonsum noch die Nutzung durch Personen unter 20 Jahren.

Contact: Ein Wu, pr@globalfasoul.com