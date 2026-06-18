Zusammenarbeit zur Prüfung eines Rohstofflogistikzentrums zur Unterstützung des FOAK-Projekts von Aduro im Industriepark Chemelot

LONDON, Ontario, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das mithilfe chemischer Verfahren minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute bekanntgegeben, dass Aduro Clean Technologies Europe BV ("ACTE"), die europäische Tochtergesellschaft des Unternehmens, eine unverbindliche Absichtserklärung ("MOU") mit der Ortessa Groep BV ("Ortessa"), einer niederländischen Gruppe innovativer Abfallentsorgungsunternehmen, unterzeichnet hat. Ziel ist es, die Entwicklung eines Rohstofflogistikzentrums zu prüfen, um die First-of-a-Kind ("FOAK")-Industrieanlage von Aduro im Industriepark Chemelot ("Chemelot") in Sittard-Geleen, Niederlande, zu unterstützen.

Das FOAK-Projekt von Aduro treibt die strategische Skalierung des chemischen Recyclings von Kunststoffabfällen voran und ebnet den Weg für die großtechnische Umsetzung der Hydrochemolytic-Technologie ("HCT"). Zur Unterstützung dieses Vorhabens entwickelt Aduro einen großtechnischen Industriestandort. Bereits in der Planungsphase werden Tiefbauarbeiten, Versorgungseinrichtungen und Standortinfrastruktur so konzipiert, dass zukünftige Erweiterungen problemlos möglich sind. Dadurch bleibt die notwendige Flexibilität für weiteres Wachstum im Rahmen der langfristigen Skalierungsstrategie des Unternehmens erhalten.

Ortessa verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Sammlung, Management, Verarbeitung und stoffliche Verwertung von Abfällen, die über ihre operativen Gesellschaften eingebracht wird. Die potenzielle Zusammenarbeit mit Ortessa soll eine sichere, zuverlässige und effiziente Lagerung sowie Bereitstellung geeigneter, spezifikationskonformer Post-Use-Rohstoffe unterstützen. ACTE und Ortessa werden gemeinsam einen Ansatz für Rohstoffaufbereitung und Logistik evaluieren. Dabei wird unter anderem geprüft, ob einer oder mehrere Standorte von Ortessa für die Lagerung und Bewirtschaftung geeigneter Post-Use-Rohstoffe für das Chemelot-Projekt genutzt werden können. Dies kann die Identifizierung und Bündelung geeigneter Post-Use-Rohstoffströme, die Bewertung von Anforderungen hinsichtlich Reinigung, Trocknung, Agglomeration oder anderer Vorbehandlungsschritte sowie die Entwicklung von Systemen für Bestandsmanagement, Qualitätskontrolle, Dokumentation, Materialkennzeichnung, Lagerung und Logistik umfassen. Ziel ist die Sicherstellung einer zuverlässigen Rohstoffversorgung für Inbetriebnahme, Betrieb und zukünftige Erweiterungen der Anlage.

Die Absichtserklärung baut auf bereits angekündigten Meilensteinen des FOAK-Projekts auf, darunter die Auswahl von Chemelot als Standort für die FOAK-Anlage von Aduro, die Beauftragung von Ebert HERA B.V. mit der Leitung der Genehmigungsverfahren, die Unterzeichnung eines MOU für die Abnahme eines ersten Teils der FOAK-Produktion sowie die Ernennung von Jan Lemmens zum Projektdirektor für die Chemelot-Anlage. Die Rohstofflogistik stellt einen weiteren entscheidenden Arbeitsbereich für den Fortschritt des Projekts dar. Sie unterstützt Aduros umfassendere Bemühungen, Standortentwicklung, Genehmigungsverfahren, Projektumsetzung, Offtake-Vereinbarungen und die vorgelagerte Materialversorgung aufeinander abzustimmen, während das FOAK-Projekt in die Phase der industriellen Umsetzung eintritt. Zusammen decken diese Arbeitsbereiche die wesentlichen Voraussetzungen für das Vorankommen des FOAK-Projekts ab - Standort, Genehmigungen, Produktabnahme und Rohstoffversorgung. Die vorliegende Absichtserklärung soll insbesondere dazu beitragen, eine konsistente Versorgung mit spezifikationsgerechten Rohstoffen für einen zuverlässigen Anlagenbetrieb sicherzustellen.

"Die Rohstofflogistik und die damit verbundenen Unterstützungsstrukturen sind zentrale Bausteine für die erfolgreiche Umsetzung des FOAK-Projekts und dessen zukünftiges Wachstum", so Ofer Vicus, CEO von Aduro. "Während wir das FOAK-Projekt in Chemelot vorantreiben, konzentrieren wir uns auf die praktischen Arbeitsbereiche, die für den industriellen Einsatz erforderlich sind, darunter Standortentwicklung, Genehmigungsverfahren, Projektdurchführung, Abnahmevereinbarungen und Rohstofflogistik. Es war mir eine große Freude, Zeit mit Rob van Gansewinkel und dem Team von Ortessa zu verbringen und mich aus erster Hand von ihrer umfassenden Erfahrung, ihrem Fachwissen und ihrem praktischen Verständnis des niederländischen Abfallwirtschaftssektors zu überzeugen. Wir sehen erhebliches Potenzial in dieser Zusammenarbeit für beide Unternehmen und freuen uns darauf, die nächsten Schritte gemeinsam umzusetzen."

"Das Ziel von Ortessa ist es, die Bewirtschaftung von Abfallströmen effizienter zu gestalten und dafür zu sorgen, dass diese einer sinnvollen weiteren Nutzung zugeführt werden", so Rob van Gansewinkel, CEO von Ortessa. "Die Zusammenarbeit mit Aduro bietet uns die Möglichkeit, unsere Erfahrung in der Sammlung, Verarbeitung und Verwertung von Abfällen einzubringen und damit einen neuen industriellen Verwertungsweg für Post-Use-Kunststoffe zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Aduro die Anforderungen an die Rohstofflogistik für das FOAK-Projekt in Chemelot zu evaluieren."

Die Absichtserklärung dient der Festlegung der derzeitigen Absichten der Parteien und begründet keine verbindliche Verpflichtung zum Abschluss einer Transaktion, Liefervereinbarung, Dienstleistungsvereinbarung, Investitionsmaßnahme oder eines endgültigen Vertrags. Konkrete kommerzielle Vereinbarungen und endgültige Verträge sollen im weiteren Verlauf der Zusammenarbeit ausgearbeitet werden.

Über Ortessa Groep BV

Die Ortessa Groep BV ist eine niederländische Unternehmensgruppe aus dem Abfallsektor, die im Bereich der Abfallsammlung, -bewirtschaftung, -aufbereitung, -verwertung und im Infrastrukturbereich tätig ist. Ortessa betreibt ein Netzwerk von Standorten in den Niederlanden, Deutschland und Belgien. Über ihre operativen Gesellschaften arbeitet die Gruppe mit Unternehmen, Herstellern, Kommunen, Recyclingunternehmen und Entsorgern zusammen, um die Abfallbewirtschaftung zu verbessern und Materialien, die andernfalls als Reststoffe behandelt würden, einer wirtschaftlich sinnvollen Nutzung zuzuführen. Ortessa hat es sich zur Aufgabe gemacht, Transparenz in Bezug auf Abfall zu schaffen und zu Kreislauflösungen beizutragen, indem Abfallstoffe als wiederverwertbare Rohstoffe in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden. Besuchen Sie https://www.ortessa.com/en/

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte Technologien auf Wasserbasis, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, Schweröl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl umzuwandeln sowie nachwachsende Öle in hochwertigere Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien zu verwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um. Besuchen Sie https://www.adurocleantech.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich der Absichtserklärung zwischen ACTE und Ortessa; des erwarteten Umfangs, der Ziele und der potenziellen Vorteile der Zusammenarbeit mit Ortessa; der geplanten Entwicklung und des Ausbaus der FOAK-HCT-Anlage des Unternehmens in Chemelot, einschließlich der erwarteten Zeitpläne und Ergebnisse; der Entwicklung von Systemen zur Rohstoffaufbereitung, Qualitätskontrolle, Dokumentation und Logistik sowie des allgemeinen Wegs des Unternehmens zur Skalierung und Kommerzialisierung.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der fortgesetzten Zusammenarbeit zwischen ACTE und Ortessa; der Verfügbarkeit geeigneter Rohstoffe; der Fähigkeit der Parteien, geeignete Systeme zur Rohstoffaufbereitung und Logistik zu identifizieren und zu entwickeln; des Fortschritts bei der Standorterschließung, der Genehmigungsverfahren, der Projektdurchführung, der Abnahme, der Rohstoffinfrastruktur, der Finanzierung und anderer Projektstränge im Rahmen der FOAK-Entwicklung; sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne umzusetzen.

Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, seine Technologie erfolgreich zu entwickeln, zu skalieren und zu vermarkten; die Verfügbarkeit geeigneter Rohstoffe; die Fähigkeit, verbindliche Vereinbarungen abzuschließen; regulatorische Risiken und Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Kapital; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und branchenbezogene Rahmenbedingungen; das Risiko, dass die Zusammenarbeit mit Ortessa nicht wie erwartet oder gar nicht voranschreitet; das Risiko, dass geeignete Ausgangsstoffe möglicherweise nicht in ausreichender Menge, Qualität und Konsistenz oder zu akzeptablen wirtschaftlichen Bedingungen verfügbar sind; technische, betriebliche, genehmigungsrechtliche, regulatorische, Zertifizierungs-, Finanzierungs-, Lieferketten- und Integrationsrisiken; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Skalierung, der Vermarktung und der Marktakzeptanz der Hydrochemolytic-Technologie; Risiken im Zusammenhang mit der Einbindung von Partnern, der Standortentwicklung, der Rohstofflogistik, der Produktqualität, der Kundenakzeptanz, den Marktbedingungen und dem Wettbewerb; sowie sonstige Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Aduro übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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