Lange Zeit wurde die Energiewende in erster Linie mit Solaranlagen, Windrädern und dem Ausstieg aus fossilen Energieträgern verbunden. Das Bild ist jedoch wesentlich komplexer und differenzierter. Industrie, Landwirtschaft, Kommunen und Energieversorger stehen vor der Aufgabe, Rohstoffe effizienter zu nutzen, Abfälle zu reduzieren, die CO2-Emissionen zu senken und dabei wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu bleiben. Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz und die wirtschaftliche Nutzung von (regionalen) Reststoffen gewinnen an Bedeutung. An dieser Schnittstelle positioniert sich A.H.T. mit überzeugenden Antworten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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