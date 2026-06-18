Der DAX ist am Mittwoch kaum von der Stelle gekommen. Aus dem Handel ging er mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent bei 24.934,67 Punkten. In den Donnerstag dürfte der deutsche Leitindex ein paar Punkte tiefer starten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent im Minus bei 24.886 Zählern. Hier drücken Aussagen der Fed vom Vorabend etwas auf die Stimmung.Im Blickfeld bleibt weiterhin die Entwicklung im Nahen Osten. Vor der geplanten offiziellen Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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