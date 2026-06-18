© Foto: Christian Schultz/dpaDie Wegovy-Pille verkauft sich schneller als gedacht. Analysten der Privatbank Berenberg reagieren mit einer deutlichen Kurszielanhebung und sehen für Novo Nordisk noch Potenzial nach oben. Berenberg sieht in der Wegovy-Tablette den entscheidenden Wachstumstreiber für Novo Nordisk und schraubt das Kursziel kräftig nach oben. Die Analysten der Privatbank erhöhen ihre Empfehlung für die Aktie des dänischen Pharmakonzerns von 300 auf 325 dänische Kronen, die Einstufung bleibt bei Kaufen. Bei einem aktuellen Kurs von rund 280 Kronen entspricht das einem Aufwärtspotenzial von etwa 14 Prozent. Anlass ist ein Gespräch mit Jamey Millar, dem US-Chef von Novo Nordisk. Die Nachfrage nach der oralen …
Enthaltene Werte: US5324571083,DK0062498333Den vollständigen Artikel lesen
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