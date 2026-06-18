New York - Die globale Investmentgesellschaft KKR hat «The Divergence Conundrum» veröffentlicht, den globalen Makro-Ausblick zur Jahresmitte 2026 von Henry McVey, CIO von KKRs Unternehmensbilanz und Head of Global Macro and Asset Allocation (GMAA). In dem Bericht vertreten McVey und sein Team die Auffassung, dass die Weltwirtschaft weiterhin wächst, dieses Wachstum jedoch zunehmend ungleich verläuft, da die globale Wirtschaft in eine Phase stärkerer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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