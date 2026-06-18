Zürich - Die Schweizerinnen und Schweizer unterstützen grossmehrheitlich strengere Kapitalvorschriften für Grossbanken. In einer repräsentativen Umfrage stimmten 75 Prozent einer Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften zu. Der Bundesrat könne sich damit auf eine breite Rückendeckung in der Bevölkerung stützen, schreibt das Umfrageinstitut YouGov am Donnerstag. Trotz Bewusstsein für mögliche wirtschaftliche Konsequenzen überwiege der Wunsch nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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