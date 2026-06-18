© Foto: Dominika Zarzycka - NurPhotoEin Topmanager hinter Googles Gemini-Modellen wechselt ausgerechnet zu OpenAI. Für Google kommt der Abgang zu einem heiklen Zeitpunkt - und zeigt, worum der härteste Kampf der Tech-Welt längst kreist.Der nächste Schlag im KI-Wettrüsten trifft Google an empfindlicher Stelle: Noam Shazeer, Vice President of Engineering und Co-Leiter der Gemini-KI-Modelle, verlässt den Konzern und wechselt zu OpenAI. Das teilte Shazeer am Mittwoch in einem Beitrag auf X mit. Brisant ist nicht nur der Name, sondern das Timing. Erst im August 2024 hatte Google den KI-Forscher zusammen mit Daniel De Freitas zu DeepMind zurückgeholt. Beide hatten Google 2021 verlassen und anschließend Character.AI gegründet - ein …
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