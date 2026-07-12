© Foto: picture alliance / CHINAFOTOPRESS/MAXPPP | - ChinafotopressCola bringt viel mehr Rendite als Öl! Eine Studie zu 29.078 US-Aktien und ihrer Buy-and-Hold-Gesamtrendite zwischen 1925 und 2023 zeigt, dass Coca-Cola dreimal so viel Rendite wie Exxon einbrachte. Die Hintergründe.Hätte man am 31. Dezember 1925 1 US-Dollar in Aktien des US-Softdrinkhertsllers Coca-Cola investiert, die Anteile bis zum 29. Dezember 2023 gehalten und sämtliche Dividenden konsequent reinvestiert, wäre man theoretisch am Ende auf einen Anlagewert von 123.724 US-Dollar gekommen. Dies entspricht einer kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von beeindruckenden 12.372.265,06 Prozent. Zum Vergleich: Coca-Cola schnitt damit deutlich besser ab als der Ölmulti ExxonMobil. Die Exxon …
Enthaltene Werte: US0028241000,US0970231058,US1912161007,US2441991054,US3695501086,US4278661081,US4592001014,US67066G1040,US02209S1033,US9291601097,US30231G1XXX,XC0009677XXX,XC0007924XXX,US42824C1099,US78409V1044,US13645RBXXXDen vollständigen Artikel lesen
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