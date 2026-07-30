© Foto: SOPA Images - Sipa USATabakriese Altria verfehlt die Gewinnerwartungen im zweiten Quartal. Marlboro-Raucher wechseln wegen hoher Lebenshaltungskosten zu Billigmarken - die Aktie gibt am Donnerstag rund 9 Prozent nach.Der Marlboro-Hersteller Altria hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten beim bereinigten Ergebnis je Aktie knapp verfehlt. Das makroökonomische Umfeld drückt auf die Konsumlaune amerikanischer Raucher - mit spürbaren Folgen für das Premiumgeschäft des Tabakkonzerns. Kurz nach US-Handelsstart verlor die Aktie am Donnerstag mehr als 9 Prozent. Konkret verdiente Altria im Quartal bis Ende Juni 2,3 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,37 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum waren es …
Enthaltene Werte: US02209S1033Den vollständigen Artikel lesen
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