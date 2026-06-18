St George sichert sich 60 Mio. AUD für die beschleunigte Entwicklung des Araxá-Projekts

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St George Mining (WKN: A1CZK7, ISIN: AU000000SGQ8) hat sich frisches Kapital in Höhe von 60 Mio. AUD gesichert, um die Entwicklung seines hochgradigen Seltene-Erden- und Niobiumprojekts Araxá im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais voranzutreiben. Das Unternehmen erhielt verbindliche Zusagen im Rahmen einer institutionellen Kapitalerhöhung über insgesamt 600 Mio. neue Aktien zu einem Ausgabepreis von 0,10 AUD je Aktie.

Getragen wurde die Finanzierung vor allem von bestehenden institutionellen Investoren. Zu den wichtigsten Unterstützern zählt die größte Aktionärin des Unternehmens, Hancock Prospecting Pty Ltd. Das Unternehmen verpflichtete sich, 20 Mio. AUD in die Platzierung zu investieren und dafür 200 Mio. neue Aktien zu zeichnen. Nach Abschluss der Transaktion wird Hancock rund 10,5% an St George Mining halten.

Die eingeworbenen Mittel sollen genutzt werden, um die Entwicklung des Araxá-Projekts zu beschleunigen. Das Projekt gilt als eine bedeutende Lagerstätte für Seltene Erden und Niobium und befindet sich in einer etablierten Bergbauregion Brasiliens.

Investoren setzen auf das Entwicklungspotenzial von Araxá

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, verwies auf das starke Vertrauen institutioneller Anleger in die Perspektiven des Projekts.

"Wir freuen uns sehr über die starke Unterstützung neuer und bestehender institutioneller Investoren, die das überzeugende Entwicklungspotenzial unseres Araxá-Projekts erkennen."

Er betonte die besonderen Voraussetzungen der Lagerstätte: "Die Weltklasse-Ressource in Araxá hat das Potenzial, innerhalb eines beschleunigten Zeitplans entwickelt zu werden - mit hochgradiger Mineralisierung, die bereits an der Oberfläche beginnt, und günstiger Projektlogistik in einer etablierten Bergbauregion - zu einem Zeitpunkt, an dem sowohl Regierungen als auch private Unternehmen weltweit neue Lieferketten für kritische Mineralprodukte aufbauen wollen."

Mit Blick auf die nächsten Projektschritte ergänzte Prineas: "Die neu gesicherte Finanzierung wird das Programm von St George zur Weiterentwicklung des Araxá-Projekts durch Machbarkeitsstudien und die Vorbereitung einer Investitionsentscheidung stärken und beschleunigen."

Auch Hancock Prospecting unterstrich die strategische Bedeutung des Projekts. Die Executive Chairwoman Gina Rinehart erklärte: "Hancock Prospecting freut sich, St George als größter Aktionär des Unternehmens mit dieser zusätzlichen Investition unterstützen zu können, und sieht der Entwicklung des Araxá-Projekts zu einem wichtigen Bestandteil der globalen Lieferkette für kritische Mineralien mit Zuversicht entgegen."

Zwei Tranchen sollen die Finanzierung abschließen

Die Kapitalmaßnahme erfolgt in zwei Schritten. In der ersten Tranche will St George rund 424,5 Mio. neue Aktien zu jeweils 0,10 AUD ausgeben. Daraus sollen etwa 42,4 Mio. AUD vor Kosten zufließen.

Die zweite Tranche umfasst rund 175,5 Mio. neue Aktien zum gleichen Ausgabepreis und soll weitere etwa 17,6 Mio. AUD einbringen. Voraussetzung hierfür ist die Zustimmung der Aktionäre.

Der Ausgabepreis von 0,10 AUD entspricht einem Abschlag von 9,1% auf den letzten Schlusskurs von 0,11 AUD. Gegenüber dem volumengewichteten Fünf-Tage-Durchschnittskurs von 0,104 AUD je Aktie bis einschließlich 12. Juni 2026 ergibt sich ein Abschlag von 3,5%.

Die Aktien der ersten Tranche werden im Rahmen der bestehenden Platzierungskapazität gemäß ASX Listing Rule 7.1 ausgegeben. Die Abwicklung ist für den 23. Juni 2026 vorgesehen, die Ausgabe der neuen Aktien soll am 24. Juni 2026 erfolgen.

Zustimmung der Aktionäre als nächster Meilenstein

Der Abschluss der zweiten Tranche steht unter dem Vorbehalt einer Zustimmung der Aktionäre. Diese soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 10. Juli 2026 eingeholt werden. Nach erfolgter Genehmigung wird die Abwicklung zeitnah erwartet.

Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen neuen Aktien sind den bereits bestehenden voll eingezahlten Stammaktien des Unternehmens gleichgestellt.

Canaccord Genuity (Australia) Limited und Jett Capital Advisors begleiteten die Transaktion als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. Macquarie Capital (Australia) Limited war als Finanzberater von St George Mining tätig.

Quellen

https://www.stgm.com.au/pdf/daec3170-d1c5-4743-b8f8-3c6c12f7dd90/Platform/ListPage/A60M-secured-for-Araxa-Rare-EarthsNiobium-Project.pdf

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8