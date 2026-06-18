Eine Abspaltung wirft einige Fragen auf. Ich habe sie dem Unternehmen gestellt. Leider unbefriedigende Antworten. Aus diesem Grund gehe ich jetzt an die Öffentlichkeit. Machen Sie sich gern selbst ein Bild. Meine Gedanken zur Lage bei BioNTech.Manches muss man zweimal lesen. So wie das hier: Ugur Sahin und Özlem Türeci verlassen BioNTech - und gründen neu. Nun sind die beiden nicht irgendwer: Gründer von BioNTech und dadurch Milliardäre. Träger des Bundesverdienstkreuzes. Und jetzt bald: Chefs eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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