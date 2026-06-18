Zürich - Am Devisenmarkt hat der US-Dollar auch am frühen Donnerstag noch von der Zinsentscheidung der Fed und einer möglichen Zinserhöhung im laufenden Jahr profitiert. Zudem hat der neue Fed-Chef Kevin Warsh zahlreiche Neuerungen beim Fed angekündigt. Der Dollar machte gegen den Schweizer Franken mit 0,7990 im Vergleich zum Vorabend (0,7971) weiter Terrain gut. Auch der Euro hat zum Dollar in der Nacht leicht an Boden eingebüsst und wird derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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