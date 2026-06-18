Die Neuauflage der deutschen E-Auto-Förderung im Mai zeigt, dass die Politik weiterhin erhebliche finanzielle Anstrengungen unternimmt, um die Elektrifizierung des Straßenverkehrs voranzutreiben. Haushalte mit einem Jahreseinkommen von bis zu 80.000 EUR beziehungsweise 90.000 EUR mit Kindern können künftig Zuschüsse von bis zu 6.000 EUR für Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hybride erhalten. Während diese Maßnahme auf den ersten Blick als Rückenwind für die Automobilindustrie erscheint, reagierten die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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