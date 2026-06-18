Nach der massiven Prognosesenkung stand die BMW-Aktie am Mittwoch deutlich unter Druck. Während Jose Asumendi von JPMorgan von einem "Weckruf für die Autobranche" sprach, verteilte Christian Frenes von Goldman Sachs Beruhigungspillen an die Anleger. Aus technischer Sicht ist die BMW-Aktie nach dem Opening Gap am Mittwoch auf Bodensuche.Jose Asumendi von JPMorgan sprach von einem "Weckruf für die Autobranche". Aus seiner Sicht muss BMW seine Strategie im Kompaktsegment in China komplett überdenken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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