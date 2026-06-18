BMW stellt sein Angebot an Elektroautos in China offenbar derzeit massiv um. Die lokale Produktion sämtlicher Elektromodelle, die auf der Mischplattform CLAR (Cluster Architecture) basieren, soll laut einem Insiderbericht in Kürze eingestellt werden. Damit werde der Weg für eine lokale Produktion der "Neuen Klasse" geebnet. BMW will die Produktion der von seinem Joint Venture BMW Brilliance Automotive (BBA) in Shenyang gefertigten Elektromodelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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