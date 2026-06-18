Zürich - Der Privatmarktanbieter Partners Group führt bei einem bestehenden Investmentfonds eine zweigeteilte Aktienstruktur ein. Bei der an der Londoner Börse kotierten «Partners Group Private Equity Limited» (PGPE) gibt es künftig Beteiligungsaktien und Realisierungsaktien. Die vom unabhängigen Verwaltungsrat von PGPE beschlossene Zweiteilung erlaube den Aktionären die Wahl zwischen der Beteiligung an der langfristigen Strategie des Fonds und einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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