Tesvolt will in einem 20. 000 Quadratmeter großem Gewerbegebiet in Wittenberg ein Kraftwerk aus 36 Großspeichern errichten. Zusammen sollen die Batteriespeicher über eine Leistung von 60 Megawatt und eine Kapazität von 190 Megawattstunden verfügen, wie das in Wittenberg beheimatete Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Es habe nun die Baugenehmigung für sein bislang größtes Speicherprojekt erhalten. Tesvolt wird die Projekte zur Baureife entwickeln und auch errichten. Das Projektvolumen liege bei rund 35 Millionen Euro. Die Finanzierung und den späteren Betrieb soll dabei ein Investor übernehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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