Die Tesvolt AG hat die Baugenehmigung für einen Batteriepark mit 190 MWh Speicherkapazität im Wittenberger Ortsteil Apollensdorf erhalten. Eine Inbetriebnahme ist für März 2028 vorgesehen. Batteriepark mit 190 MWh soll 2028 in Betrieb gehenMit einer geplanten Speicherkapazität von 190 MWh und einer Leistung von 60 MW entwickelt Tesvolt in Wittenberg nach eigenen Angaben das bislang größte Batterieprojekt der Unternehmensgeschichte. Der Batteriespeicherpark soll auf einer mehr als 20.000 Quadratmeter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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