Am morgigen Freitag wird es spannend für Aktionäre der Commerzbank, denn das freiwillige Übernahmeangebot der UniCredit läuft ab. Dann müssen die Italiener offenlegen, wie viele Anteile ihnen im Rahmen der Offerte bisher angedient wurden und ob sie eine Verlängerung des Angebots anstreben.Das Wichtigste kurz und knapp• Das Übernahmeangebot der UniCredit für die Commerzbank läuft am Freitag aus, anschließend könnten neue Angaben und eine mögliche Verlängerung folgen.• Bisher wurden 12,41 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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