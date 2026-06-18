Der Bergbau-Riese Rio Tinto erlebte an seiner wichtigsten Kupfermine Oyu Tolgoi einen herben Rückschlag. Zudem blockierten Demonstranten in der Mongolei kurzzeitig die Transportwege nach China. Infolgedessen geriet auch die Rio Tinto Aktie zeitweise unter leichten Verkaufsdruck. Deshalb werfen wir im Folgenden einen genauen Blick auf die Hintergründe. Konkret geschah der Vorfall am Mittwochmorgen des 17. Juni 2026. Eine lokale Gruppierung namens "Radical Reform Movement" sperrte die wichtige Zufahrtsstraße. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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