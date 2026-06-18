Die Siemens Energy-Aktie hat ihre Talfahrt beendet und in den letzten Tagen wieder kräftig zulegen können. Am Donnerstag geht es für das Papier an der Spitze des DAX um fast +5% hinauf auf Kurse von knapp 170 €. Was steckt hinter der plötzlichen Kauflaune und wie wollten sich Anleger nun verhalten? Abspaltungsfantasie und Milliarden-Rückkäufe Für Aufmerksamkeit sorgt aktuell ein möglicher strategischer Umbau. Laut einem Bericht des Manager Magazins ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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