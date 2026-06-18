Die NVIDIA Aktie hat bereits eine starke Rally hinter sich und gehört zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Dennoch sieht Morningstar weiteres Potenzial. Die Analysten setzen den fairen Wert der Aktie auf 280 US Dollar und verweisen auf die zentrale Rolle des Konzerns im globalen KI Ausbau.NVIDIA bleibt das Herz des KI Booms NVIDIA steht weiterhin im Zentrum der künstlichen Intelligenz. Die Chips des Konzerns sind für Rechenzentren Cloud ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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