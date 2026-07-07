Wien (www.fondscheck.de) - Ein gutes Abschneiden eines Fonds in einem Jahr ist noch kein Signal für eine anhaltend überzeugende Leistung, so die Experten von "FONDS professionell".Zu diesem Ergebnis komme eine Analyse der Fondsratinggesellschaft Morningstar. Das Gros der Ein-Jahres-Sieger falle vielmehr zurück. "Fonds, die in einem Jahr an der Spitze ihrer Kategorie rangieren, haben nur eine begrenzte Chance, diese Position im folgenden Jahr zu halten", erläutere Morningstar-Analyst Eugene Gorbatikov. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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